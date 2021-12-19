من هو محمود عزت «أخطر إخواني».. بعد تأييد الحكم بالمؤبد؟

انتهت محكمة أمن الدولة العليا اليوم، من الفصل النهائي في محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، إذ أيدت المحكمة حكم المؤبد الصادر ضده، وبدأ البعض يتساءل، من هو محمود عزت القيادي الإخواني، الذي أصدرت المحكمة حكمها النهائي اليوم بالمؤبد، لإدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ضد مصالح البلاد.

ويعرض «الوطن» في هذا التقرير، معلومات عن محمود عزت «أخطر إخواني»، وذلك بعد تأييد الحكم بالمؤبد.

تولي محمود عزت أعمال المرشد

يعد الإرهابي محمود عزت، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتولى منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بصفة مؤقتة بين عامي 2013 و2020، وذلك في فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية، وكان عضوا بمكتب الإرشاد بالجماعة الإرهابية، كما كان أستاذًا بكلية الطب في جامعة الزقازيق.

تعليم الإرهابي محمود عزت

مر الإرهابي محمود عزت بمراحل تعليمية عديدة، حيث حصل على الثانوية العامة سنة 1960، وحصل على بكالوريوس الطب عام 1975، كما حصل على الماجستير 1980، والدكتوراه عام 1985 من جامعة الزقازيق، وحصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999.

مناصب تولاها الإرهابي محمود عزت

عُين القيادي الإخواني محمود عزت قائمًا بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد اعتقال محمد بديع في 20 أغسطس 2013، وكان تعرف على جماعة الإخوان الإرهابية في سن مبكر سنة 1953، وانتظم معهم في سنة 1962، وتأثر بسيد قطب وكان أحد تلاميذه، وكان وقتها طالبًا في كلية الطب.

سجن الإرهابي محمود عزت

اعتُقل الإرهابي محمود عزت بعد ارتكابه العديد من الجرائم الإرهابية، حيث اعتقل في العام 1965، وقضى عشر سنوات في السجن، ثم اعتُقل ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق في قضية الإخوان المعروفة بقضية سلسبيل، وأُفرِج عنه في مايو سنة 1993، كما اعتقل في 2 يناير 2008 يوم الجمعة بسبب مشاركته في مظاهرة وسط القاهرة احتجاج على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

قضايا ارتكبها الإرهابي محمود عزت

وتضمنت التهم التي ارتكبها القيادي الإخواني محمود عزت، «خلية الشراينة بالمنيا»، وقضت محكمة جنايات المنيا في 18 أغسطس 2020، بمعاقبة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا لإتهامهم بتهمة «التحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الحض على تكدير الرأي العام»، وقضية اقتحام السجون.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015، حكما غيابيا يقضي بإعدام محمود عزت و92 آخرين لاتهامهم بالهروب من سجن وادي النطرون بعد اقتحام السجون عام 2011، وقضية «أحداث مكتب الإرشاد» وحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وبعد القبض عليه بتسعة أشهر، أصدرت محكمة في 8 أبريل 2021 حكمها بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا «بأحداث مكتب الإرشاد»، وقضية التخابر وقضت محكمة جنايات أول مدينة نصر غيابيا بمعاقبة محمود عزت بالمؤبد، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس، وألقت أجهزة الأمن القبض على محمود عزت يوم 28 أغسطس 2020، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، وأيدت المحكمة اليوم قرارها في حبسه مؤبدًا.