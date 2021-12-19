مواعيد إجازات 2022.. قائمة بجميع العطلات الرسمية

18 يومًا بالتمام والكمال، ويحصل المصريون على أول إجازة في العام الجديد 2022، لذا يبحثون كعادتهم في مطلع كل عام عن الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للأفراد، من أجل الراحة والاستجمام خاصة أنها مدفوعة الأجر، إذ تتراوح الإجازات ما بين يوم و4 أيام.

وفي هذا السياق، سوف يصدر رئيس الوزراء بيانًا مشتملًا جميع الإجازات الرسمية وغير الرسمية للمصريين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تنطبق على جميع الفئات باستثناء الطلاب، إذ من الممكن أن تتعدى هذه الإجازات لأسباب أهمها التقلبات الجوية القاسية، فيما تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد العطلات بالدراسة.

مواعيد إجازات 2022.. العطلات الرسمية

- عطلة عيد الميلاد المجيد، 7 يناير 2022.

- عيد الشرطة، 28 يناير 2022.

- عيد تحرير سيناء، 25 أبريل 2022.

- إجازة عيد العمال، 1مايو 2022.

- شم النسيم، 3 مايو 2022.

- إجازة رسمية لثورة 30 يونيو، 1 يوليو 2022.

- إجازة عيد الثورة السبت، 24 يوليو 2022.

- عطلة عيد القوات المسلحة، 6 أكتوبر 2022

- إجازة رأس السنة الهجرية، 12 أغسطس 2022.

- عطلة المولد النبوي الشريف، 18 أكتوبر 2022.

- عيد الفطر المبارك، وتبدأ إجازته يوم 12 مايو 2022، حتى الأحد 16 مايو 2022.

- عيد الأضحى المبارك، وتبدأ إجازته يوم 17 يوليو 2022، حتى يوم 23 يوليو 2022.

عطلات غير رسمية في مصر

وهناك إجازات غير رسمية وغير مدرجة في قائمة المناسبات الرسمية، إذ يحصل الجميع على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بما في ذلك:

- إجازة يوم الشهيد، 9 مارس 2022.

- عطلة عيد الأم، 21 مارس 2022.

- تحرير طابا، 19 مارس 2022.

- مناسبة عيد الجلاء، 18 يونيو 2022.

- مناسبة عيد وفاء النيل، 15 أغسطس 2022.

- عيد النصر، 23 سبتمبر 2022.