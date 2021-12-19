تحرير 20 محضرا وإعدام 150 شيشة في حملة لمواجهة كورونا بالشرقية

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة رفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي.

وطالب بمتابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالطرق

من جانبه، أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، أن رئاسة المركز قامت بتطوير ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية والداخلية التي تربط القرى والوحدات المحلية ببعضها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز لعام 2021، وذلك بشراء مهمات إنارة وكشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة ودائرة المركز بتكلفه مليون و300 ألف جنيه.

تغطية خلجان بتكلفة 250 ألف جنيه

كما قامت رئاسة المركز بتغطية خليج جمعان - الوصلة ـ سماكين الغرب، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية مدخل ازولين – خليج الفقهاء – أبو حسيني – ثان ـ استكمال خليج الغردقة حتى المسجد بتكلفة 900 ألف جنيه وشراء أدوات نظافة بتكلفة 250 ألف جنيه.

شنت رئاسة مركز الحسينية، حملات يومية على نظام ورديتين «صباحية - مسائية» ويتم رفع حوالى 50 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً بإجمالي «18.250 طن» على مدار العام.

ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، تقوم رئاسة المركز بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المركز، أسفرت عن تحرير «175 محضر إشغال» للمخالفين.

قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بإزالة «471 إعلانا» غير مرخص وتم ترخيص عدد «89 إعلانا» طبقا للوائح والقوانين المقررة.

ولمتابعة المراكز والمنشآت التعليمية غير المرخصة، تم غلق عدد «22 مركزا للدروس الخصوصية».

ولمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، تمكنت رئاسة المركز من ضبط 20 مقهى غير ملتزم بقرار مجلس الوزراء، وتحرير 20 محضرا، كما تم التحفظ على 150 شيشة من المقاهي المخالفة وإعدامها بالمدفن الصحي بحضور لجنة من رئاسة المركز.

وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز، تمكنت الحملات من تنفيذ عدد «63 حالة» على مساحة «3 أفدنة – 11 قيراط – 19 سهما»، وخلال الموجة الـ 18 جرى تنفيذ عدد 903 قرارات «تنفيذ إزالات واسترداد أراضي أملاك الدولة خلال الموجه 18».