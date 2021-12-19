إجراءات جديدة للسفر في السعودية لمكافحة أوميكرون.. وتحذيرات جديدة

بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» في جنوب أفريقيا، وتحذير منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشاره، اتجهت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الحماية من المتغير الجديد، ودعت مواطنيها إلى تجنب السفر لغير الضرورة خارج المملكة، خاصة الدول التي سجلت أرقام مرتفعة من الإصابات بالمتحور، كما فرضت إجراءات جديدة للسفر إلى المملكة والخروج منها لمكافحة الانتشار السريع لأوميكرون، وعلقت السفر من وإلى 7 دول مختلفة.

وانتشر المتحور الجديد رسميا في 90 دولة حتى الآن، وغير مستبعد أن يسود في بلدان أكثر خلال الفترة المقبلة، وهو ما أجبر عدة دول على تعزيز القيود المفروضة للحد من الانتشار السريع للمتحور الجديد، خاصة قبيل أسبوع من عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة.

«وقاية» السعودية: عدم المخالطة المجتمعية 5 أيام بغض النظر عن التحصين

بدورها، حذرت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية «وقاية»، أمس، بتجنب السفر للخارج، بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع وزيادة كبيرة في عدد الحالات المصابة بكورونا ومتحوراتها المتخلفة، التي جعلت دول عدة تشدد من إجراءاتها للوقاية.

وأقرت الهيئة، على القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين وبغض النظر عن حالات تحصينهم وعدد الجرعات، تجنب المخالطة المجتمعية لمدة 5 أيام قبل السفر وبعد الدخول للمملكة، وكذلك الإسراع في عمل المسحات الخاصة بكورونا في حال ظهرت أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

توصي هيئة الصحة العامة #وقاية

بتجنب السفر لخارج المملكة لغير الضرورة وبالاخص الدول عالية الخطورة pic.twitter.com/xMC7mwL9W7 — هيئة الصحة العامة (@SaudiCDC) December 18, 2021

وأوصت «وقاية»، وفقا لموقع «الشرق الأوسط»، بضرورة التزام القادمين بالإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة طوال الوقت، وتجنب الأماكن المزدحمة، مشددة على ضرورة التحصين بجرعتين وكذلك الإسراع في أخذ الجرعة التنشيطية التي سبق وأعلنت المملكة عن توفيرها.

المملكة تعلق رحلاتها الجوية لـ7 دول جديدة

وعلقت المملكة، أمس السبت، الرحلات الجوية القادمة من 7 دول هما: «جزر القمر، وزامبيا، ومدغشقر، وأنجولا، وسيشل، ومالاوي، وموريشيوس»، وكذلك السفر إليها، وجاء القرار بعد توصية الجهات الصحية المختصة بالمملكة، والتي تختص برصد وتتبع حالات الإصابة في تلك الدول.

ويشار إلى أن المملكة قد أعلنت بداية ديسمبر عن ظهور أول حالات الإصابة بالمتحور الجديد لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وعُزل المصاب والمخالطين له لاستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المملكة.

ووفقا للإحصائيات المستجدة من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالمملكة 585 ألفا و73 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 539 ألفا و981 حالة، كما بلغ الوفيات في المملكة منذ ظهور الجائحة 8 آلاف و861 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 34 حالة.