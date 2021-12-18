إصابات أوميكرون بلبنان تسجل 60 حالة.. وفايزر: كورونا مستمر حتى 2024

تنبأت شركة «فايزر» للأدوية، أمس الجمعة، بأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ستستمر حتى 2024، وقالت الشركة الامريكية، إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين و4 سنوات أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال كبير المسؤولين العلميين بـ«فايزر»، ميكائيل دولستن، في بيان إلى المستثمرين، إن الشركة الأمريكية، تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى «كورونا» خلال العام أو العامين المقبلين.

وفي لبنان، قال «مختبر تشخيص كورونا» بـ كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، إن عدد الإصابات المؤكدة لديه بـ سلالة «أوميكرون»، ارتفع إلى 60 حالة. وكان المختبر، كشف في 4 ديسمبر الجاري عن تسجيل أول حالتين بـ المتحور في لبنان.

ارتفاع إجمالي الإصابات بـ المكسيك إلى 3.9 مليون حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2650 إصابة بـ«كورونا» و211 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3930015 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 297567 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي هولندا، أوصى مستشارو الحكومة الصحيين، بإعلان الإغلاق العام المشدد لمنع تفشي سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وكانت السلطات الهولندية، مددت في وقت سابق، الإغلاق الجزئي حتى 14 يناير من العام المقبل 2022.

ومن المقرر، انعقاد اجتماع بين حكومة مارك روته ومستشاري الصحة، اليوم السبت، قبل البت في الإجراءات الجديدة، فيما قال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي جونج، للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، إن لديه مخاوف كبيرة بشأن الانتشار السريع لـ سلالة «أوميكرون».

وأشار«مختبر تشخيص كورونا»، إلى أن الإصابات الـ60 هي لوافدين عبر مطار «رفيق الحريري» الدولي من دول أفريقية ومن إسبانيا ودبي والولايات المتحدة، فيما رأى وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن تزايد الإصابات بـ«أوميكرون» سيؤدي إلى إغلاق البلد.