وكيل تعليم دمياط يستقبل مسؤولي مشروع قوى عاملة مصر الممول من «USAID»

استقبل اليوم الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أحمد عمر، مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بدمياط الممول من الوكالة الأمريكية USAID ومحمد أبوحسين من مكتب المشروع، بحضور محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني وهشام أبوطالب، رئيس وحدة تسيير الأعمال والانتقال لسوق العمل بتعليم دمياط.

بحث ريادة الأعمال والتوظيف ومعلومات سوق العمل

جاء ذلك لعرض خطة الأنشطة التي نفذتها الوحدات مع وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل، وبحث ريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد والتوظيف ومعلومات سوق العمل، بالإضافة إلى بحث خطة الفعاليات التي تم تنفيذها في مدرسة شطا الفنية المتقدمة ورأس البر الفندقية العسكرية ودمياط الجديدة الصناعية المشتركة.

تباحث الطرفين حول توفير قروض ميسرة من خلال المحافظة

وكذلك بحث توفير قروض ميسرة من خلال المحافظة برعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سيتم مناقشتها أثناء اجتماع شباب الخريجين من التعليم الفني لمساعدتهم لعمل مشروعات صناعية صغيرة بمتابعة التعليم الفني من الناحية الفنية.

وكيل تعليم دمياط يستقبل طالبة بكت لفقدان والدها المسعف

واستقبل اليوم الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة سلمى السيد حواس من مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات، وذلك بعد أن علم بمشهد بكائها عن فقدان والدها، الذي كان يعمل موظفًا بهيئة إسعاف دمياط، حيث تزامن قيام إسعاف دمياط بعمل دوره تدريبية بالمدرسة وقد اعتادت الطالبة رؤية والدها يدخل المدرسة بسيارة الإسعاف مع زملائه أثناء الدورات الإسعافية بالمدرسة ولكنها ولأول مرة تجد سيارة الإسعاف تدخل المدرسة دون والدها المتوفى منذ شهور قليلة جدا.

وقدم لها الدكتور خالد خلف واجب العزاء والمواساة ووعدها بوجوده دائما بجوارها مؤكدًا أنه سيلبي ويحقق أمنياتها وأن مكتبه مفتوح لها دائماً.