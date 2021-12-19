مصدر أمني ينفي تبعية جمعية دار النسور المصرية لوزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويفيد بتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية «دار النسور المصرية»؛ لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، والادعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.

مؤسس الجمعية ضابط مفصول

وأوضح المصدر، أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك، مشيرا إلى أن مؤسسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية، ومحبوس منذ عامين على ذمة قضية متعلقة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية، وعلى المتضررين التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم في أموالهم.