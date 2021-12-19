«الأرصاد» تحذر من الطقس في الساعات المقبلة: أمطار رعدية تصل القاهرة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب منخفضة وركامية ممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى الداخل مع تقدم الوقت ودخول ساعات الليل؛ لتشمل الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية تكون متفاوتة الشدة.

نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية

وذكر الخبراء أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكوّن منخفض سطحي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة وتصل سرعات الرياح إلى 40 كم /ساعة، وترفقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/ساعة، بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الرياح تبدأ من المنطقة الغربية مرورًا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلًا إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال العاصفة

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية، إجراءات يجب اتباعها عند حدوث العواصف الترابية، وهي:

1- السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

2- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنزل.

3- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

4- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

5- يجب القيادة بحذر على الطريق، خاصة الطرق السريعة، لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.