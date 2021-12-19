الأرصاد تكشف كواليس موجة البرد المفاجئة.. وتحذّر من العاصفة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات، وذلك بسبب وجود منخفض جوي كبير يؤدي إلى حدوث ذلك.

شاهين: المنخفض تتأثر به عدد من محافظات الجمهورية المطلة على البحر

وأضاف «شاهين» خلال تقرير مصور خارجيا في هيئة الأرصاد الجوية، لبرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الطقس البارد الذي تشهده أغلب محافظات الجمهورية سببه وجود منخفض جوي يتمركز في شرق البحر المتوسط، وتتأثر به عدد من المحافظات المطلة على البحر، وأيضا محافظات القاهرة الكبرى.

شاهين: المنخفض الجوي سيجلب رياحا جنوبية غربية وتنشط الرياح وستكون مثيرة للرمال

وأوضح أن المنخفض الجوي سيجلب رياحا جنوبية غربية فيها ستنشط الرياح وستكون مثيرة للرمال والأتربة والتي قد تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وأكد أن صور القمر الصناعي الخاصة بالهيئة قد رصدت بشكل حي صورة للغلاف الجوي، واتضح بأنها تتكون من سحب في غرب البحر المتوسط، ويتم تتبع مسارات تلك السحب.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى ظهر الغد، وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية مع موجة من الصقيع: «شفنا أمس نشاط في الرياح وبرودة شديدة خاصة خلال فترات الليل، وبكرة نشاط الرياح هيزيد، وهيكون مصاحب ليه الرمال والأتربة على معظم الطرق والمحافظات».