الأرصاد تحذر: 5 إجراءات لمواجهة المواطنين للعاصفة الترابية (فيديو)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة التزام المواطنين بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة العاصفة الترابية التي ضربت البلاد، منوهه إلى وجود رياح جنوبية باردة تهب على معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة وتصل سرعات الرياح لـ 40 كم /س وترفقها هبات عالية السرعة تصل لـ55 كم/س بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

5 إجراءات لمواجهة المواطنين للعاصفة الترابية

ونوهت الهيئة، أن الرمال والأتربة تبدأ من المنطقة الغربية عند مرورًا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية، ومن منطلق انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، وضعت الأرصاد الجوية، الإجراءات التالية والتي يجب اتخاذها أثناء العواصف الترابية وهي:

1- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

2- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنزل.

3- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

4- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

5- يجب القيادة بحذر على الطريق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة

وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر على مدار الأيام القادمة حتى منتصف الأسبوع، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى ستكون ما بين 16 لـ 18 درجة على القاهرة، أما الصغرى فستصل ما بين 9 لـ10 درجات مئوية.

وذكرت «شاكر» أن نشاط الرياح التي ستشهده أغلب محافظات الجمهورية سيزيد من درجات الشعور بالانخفاض في درجات الحرارة، كما أنه ومن المتوقع أن تسقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، وأن الأمطار التي ستشهدها محافظات القاهرة الكبرى ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، أما بالنسبة لمحافظات جنوب الدلتا وشمال الصعيد فسيزيد الشعور فيها بالبرودة وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.