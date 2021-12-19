«الأرصاد» تحذر من موجة طقس سئ: عواصف وأمطار رعدية وثلوج

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرا شديد اللهجة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نشاط حركة الرياح تكون جنوبية باردة على معظم أنحاء البلاد وتصل إلى حد العاصفة، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الساعات المقبلة حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون بارداً نهاراً على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومعتدلاً على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، خلال الفترة من الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا «الغربية، الشرقية، والمنوفية»، ومدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد «بني سويف، المنيا، الفيوم».

مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل سرعة الرياح لـ75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، ونشاط حركة الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مما يزيد الأحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

طقس الثلاثاء: أمطار متوسطة

وأضافت الهيئة أن طقس الثلاثاء يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة، فضلا عن انتشار الشبورة المائية خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في الصباح الباكر اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا وحتى السابعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.