الأرصاد توضح مناطق انطلاق العاصفة الترابية وأسبابها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من الخروج خلال العاصفة الترابية التي تسيطر على كافة أنحاء البلاد خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، لافتة لوجود رياح جنوبية باردة تهب على معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة، تنشط نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة، وتصل سرعات الرياح إلى 40 كم /س، ترافقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/س تعمل على إثارة الرمال والأتربة وقد تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن العاصفة الترابية من الرمال والأتربة تبدأ من المنطقة الغربية مرورا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

سحب متوسطة ومنخفضة على السواحل الغربية

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلا إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

ومن جهتها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» إن الطقس اليوم وغدا سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سينتهي الطقس البارد مساء الغد، لافتة إلى أن سبب برودة الطقس يعود إلى امتداد لمنخفض جوي على مستوى سطح البحر المتوسط وتشهده كافة المحافظات الساحلية.

انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق

واوضحت «غانم» أن نشاط الرياح اليوم سيكون مثيرا للرمال والأتربة، ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الصحراوية منها، وأن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية تبدأ ظهر اليوم، وتنتهي مساء غد الاثنين، نتيجة منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو مترات عن سطح الأرض.