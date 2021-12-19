تفاصيل المشهد الأزمة بين محمد نجاتي ومنة عرفة قبل التقاضي: «مرضيتش أشي

كشف الفنان محمد نجاتي، عن علاقته بالفنانة منة عرفة، التي قاضى زوجها محمود المهدي مؤخرا، بسبب طرح الأخير اغنية ذكر فيها اسم محمد نجاتي، عقب الأزمة التي حدثت بين «المهدي» وزوجته، وانفصلا فيها، إثر مشاهد جمعت نجاتي ومنة فى مسلسل فيلا 101.

محمد نجاتي: علاقتي بمنة عرفة جيدة

قال نجاتي في تصريحات لـ«الوطن»، إن «علاقتي بـ منة عرفة جيدة، ولا يوجد أى مشكلات بيننا، فأنا خلال التصوير كبرت لمنة، ورفضت أن أحملها بناء على طلبها، وهي الأمر ذاته، كبرت لي ووافقت على أن امثل مشهد جس النبض لها وفقا للسيناريو، الأمر الذي جعلني أقاضي محمود المهدي».

كان نجاتي، سرد سبب قصة المشكلة مع زوج الفنانة منة عرفة، قائلا: «كل الحكاية إن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، وفي مشهد بالمسلسل وهي بيغمى عليها وهي حامل من ورانا وأنا بشيلها، فرفضت منة إنها تتشال، قولتلها أنا معنديش مشكلة إني أشيلك أو لا، إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنتي أصلاً أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقولت لهم متعلموش المشهد دا».

محمد نجاتي: أجسد دور دكتور أمراض نسا فى فيلا 101

محمد نجاتي، كان نشر بيانا، قال فيه: «تقدم الفنان محمد نجاتي ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منه عرفة متهما إياه بالتحريض عليه بالضرب والإيذاء من خلال مقطع أغنية قام الأخير بتصويرها وإذاعتها مهددا فيها الفنان محمد نجاتي بالضرب المبرح، والذي يؤدي إلى وضعه في الجبس لمدة شهرين، وهو ما يعرض حياته للخطر».

أضاف «مشكلتي ليست مع منة عرفة مطلقا، انما هي مع زوجها الذى شهر بي واقحم اسمي فى اغنية واستغلها وصنع قصة انفصاله وعودته لزوجته».