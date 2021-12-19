«فودة» يناقش تسكين الوحدات السكنية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، لقاء مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية؛ لمناقشة مطالب المحافظة في خطة العام المالي 2022/ 2023 للمناطق غير المخططة بمدن المحافظة.

وأوضح أنه جرى بحث موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة وإدراجها لتطوير الحي الأول بمدينة أبو زنيمة وحي السلام بمدينة أبو رديس وتنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل «مرحلة أولى».

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية تطوير المنطقتين نظراً لإنشاء جامعة حكومية بمنطقة حي السلام بأبو رديس ولتتواكب تلك الأعمال مع الانتهاء من تنفيذ إنشاء الجامعة، بالإضافة لتدني الخدمات بالحي الأول بأبو زنيمة والاحتياج الشديد لإقامة بنية تحتية متكاملة لتوفير الخدمات المناسبة التي تليق بالمواطنين.

إنشاء 116 منزلا بدويا في طابا

أكد اللواء خالد فودة أنه ناقش مع المهندس خالد صديق إقامة تجمع سكني بدوي يشمل عدد 116 منزل بدوي كبديل آمن ومناسب للمواطنين بالتجمعات البدوية بمدينة طابا طبقا للحصر الذي قامت به المحافظة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية وأخذ جميع الموافقات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وتابع أن البيوت البدوية بمدينة طابا تبلغ تكلفتها نحو 100 مليون جنيه وجرى توزيعها على «7» تجمعات بدوية تابعة لمدينة طابا هي «المراخ، النجمات، توبيا، المرازيق، الخناطلة، الشاطئ الوردي، مرجانه، المخاشي الأعلى».

تسكين الوحدات السكنية بالرويسات

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه ناقش إجراءات تسكين الوحدات السكنية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ وجرى الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وسرعة تسكين هذه الوحدات لمستحقيها في ضوء الضوابط والشروط المنظمة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة في هذا الشأن.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممدوح محمد علي مدير صندوق التنمية الحضرية بجنوب سيناء.