فودة: الإسكان بديل العشوائيات في «الرويسات» غيّر وجه المنطقة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مطلع الأسبوع، أحد أهم المشروعات القومية في جنوب سيناء، وهي الإسكان بديل العشوائيات في منطقة الرويسات، مؤكدا أن هذا المشروع غير وجه المنطقة حيث جرى تصميمها على غرار الإسكان المتميز في باقي المحافظات.

وأضاف أن المحافظة تسعى لتسكين هذه الوحدات كبديل العشوائيات التي تسيئ للمظهر الحضاري لأفضل مدينة سياحية في مصر.

تسليم 496 وحدة سكنية لمواطني الرويسات

وأكد المحافظ في تصريح «الوطن»، أنه وقع بروتوكول مع صندوق التنمية الحضارية لتطوير منطقة الرويسات وإزالة المناطق العشوائية الخطرة، وأضاف أن المشروع ضمن إحدى مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع المحافظة، حيث جري تطوير منطقة الرويسات بإنشاء عدد 496 وحدة سكنية بواقع 31 عمارة بديل للعشوائيات ضمن المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، بتكلفة تصل إلى 317 مليون و53 ألف جنيه، وكذلك ترفيق عدد 600 قطعة، لافتا إلى أن جهاز تعمير هو الذي نفذ المشروع في وقت قياسي.

وأوضح أنه جرى تسليم هذه الوحدات عام 2019 وبلغ عدد الذين تسلموا وحداتهم 149 مواطنا وفقا لشروط وضوابط جرى الإعلان عنها، ولفت إلى أن المستحقين يحصلون على الموافقات اللازمة من جهاز تنمية سيناء يتم تسليمها على الفور.

الرويسات الجديدة تستقطب 50 ألف مواطن

وأضاف المحافظ، أنه عقب الزيارة المفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة الرويسات الشهر الماضي جري عقد عدة اجتماعات مع العديد من الجهات لوضع خطة تطوير المنطقة بالكامل، ويجري الآن استكمال الدراسة ووضع المخطط الكامل تمهيدا للبدء في التنفيذ عن طريق الهيئة الهندسية التي كلفها الرئيس بضرورة تطوير المنطقة بالكامل تزامنا مع تطوير الطريق الدائري.

وأشار إلى أن المخطط يستهدف إقامة الرويسات الجديدة لتضم ما يقرب من 50 ألف مواطن وتطوير المنطقة لتليق بمكانة شرم الشيخ السياحية.