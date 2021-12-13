رغم 10 سنوات من وفاته.. أسامة أنور عكاشة حاضر في 2022 بمسلسل وفيلم

يُعد الكاتب أسامة أنور عكاشة، أحد أبرز الكُتاب المُبدعين الذين أثروا الساحة الفنية بعشرات الأعمال الفنية، ما بين السينما والتليفزيون، والتي نالت استحسان الجمهور ليس في مصر فحسب، ولكن في الوطن العربي كافة، وذلك رغم رحيله عن عالمنا في مايو عام 2010.

ورغم رحيل أسامة أنور عكاشة، في عمر الـ69 تقريبًا، منذ أكثر من عقد من الزمن، إلا أنّ جعبته كانت تحمل العديد من الآمال والطموحات بشأن تقديمها على الشاشة، ما بين السينما والتليفزيون وكذلك الروايات، إذ أنّ هناك أعمالا لم تخرج للنور وتوقفت برحيله.

ويشهد العام الميلادي المُقبل 2022، تواجدا استثنائيا وخاصا للكاتب أسامة أنور عكاشة، بفيلمٍ ومسلسل دفعة واحدة، وترصد «الوطن» تفاصيلهما في التقرير التالي:

فيلم الباب الأخضر

انتهى المخرج رؤوف عبدالعزيز، مؤخرًا من تصوير فيلم جديد يحمل اسم «الباب الأخضر»، وهو سيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقالت الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة، في تصريحات سابقة لها، إنها مطمئنة ولديها ثقة كبيرة وغير محدودة في رؤوف عبدالعزيز لتقديم الفيلم، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية بالنسبة لوالدها، مؤكدة أن «عبدالعزيز» يعد من المخرجين القلائل الذين لديهم أسلوب وشخصية مختلفة ظاهرة في أعمالهم، فضلًا عن أنه ليس مهتمًا بمقاييس السوق، وكل ما يشغل تفكيره هو تقديم عمل فني يعيش للتاريخ.

فيلم «الباب الأخضر»، من بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل «راجعين يا هوى» في رمضان 2022

كما سيظهر اسم الكاتب أسامة أنور عكاشة، في موسم دراما رمضان المُقبل 2022، من خلال مسلسل من تأليفه يحمل اسم «راجعين يا هوى»، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان، وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة الفنان خالد النبوي، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسل «راجعين يا هوى»، مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، تم تقديمه عام 2003.