«العسومي»: «اتكلم عربي» خطوة غير مسبوقة في الحفاظ على هويتنا

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «اتكلم عربي»، مؤكدا حرص البرلمان العربي على المساهمة في إنجاح هذه المبادرة الرئاسية المهمة، التي تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية وهويتها لما تمثله من أبعاد قومية، مؤكدا أهمية تعميم هذه المبادرة على مستوى الدول العربية.

ندوة عربية موسعة لدعم مبادرة «اتكلم عربي»

ومن المقرر أن يفتتح رئيس البرلمان العربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، غداً السبت، ندوة عربية موسعة لدعم مبادرة «اتكلم عربي»، التي يرعاها الرئيس السيسي، وذلك في إطار معرض إكسبو المقام بالإمارات.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.

دعم اللغة العربية

وأكد «العسومي»، أن هذه الندوة تكون بداية انطلاقة لنشر مبادرة «اتكلم عربي» على مستوى الوطن العربي، وأنها تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي لدعم اللغة العربية باعتبارها أساس الهوية والثقافة العربية.