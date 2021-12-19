بعد «قادرون باختلاف».. هبة تحقق حلمها بتقديم برنامج على البرنامج العام

فاجأت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، هبة عاطف، من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية «قادرون باختلاف» الأخيرة، إذ كانت هبة أعربت للرئيس، عن رغبتها في أن تصبح إعلامية ومقدمة برامج، فوعدتها أماني ضرغام، بأن تشاركها في تقديم برنامج «تحيا مصر» على إذاعة البرنامج العام، ابتداءً من الخميس المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ست الستات»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

هبة عاطف ستصبح جزء من البرنامج تساهم في تقديمه كل يوم خميس

وقالت «ضرغام»، إن قرار مشاركة هبة عاطف، لها في تقديم برنامج «تحيا مصر» على إذاعة البرنامج العام ابتداء من يوم الخميس المقبل، جاء وفقًا لقرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تلبية لأمنية هبة عاطف أمام الرئيس، بأن تصبح مذيعة، موضحة أن «تحيا مصر» برنامج توك شو إذاعي سياسي اجتماعي، وهبة عاطف ستصبح جزء من البرنامج، تساهم في تقديمه كل يوم خميس، لتقديم موضوعات عامة وليست متعلقة بذوي الهمم فقط.

السيسي متواصل مع ذوي الهمم ويريد أن يساعدهم من قلبه

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أننا نهتم بأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة باعتبارهم جزء من المجتمع ولا يجب أن يكون منعزلين عنه، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، متواصل مع ذوي الهمم، ويريد أن يساعدهم من قلبه، ومصر بأكملها تريد مساعدتهم محبة فيهم، موجهة حديثها لـ هبة عاطف: «أنتي هتكوني زميلة ليا في البرنامج من يوم الخميس بإذن الله بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استجابة لتوجيهات السيسي».

وتابعت: «دعم كبير من الرئيس، وإنسانيته فارقة، وهناك تواصل منه كبير مع الولاد، وعشان كده مصر كلها بتساعد الأولاد دول محبة فيهم».