تفاصيل زيارة أطفال «قادرون باختلاف» للأقصر: نشكر الرئيس على دعمه لنا

زار مجموعة من الأطفال بلغ عددهم 400 طفل ضمن أبطال مبادرة «قادرون باختلاف»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر واستمعوا لشرح تفاصيلي عن المعبد وقاموا بجولة داخله.

الوفد يضم 400 طفل

من جانبها، أوضحت سارة زكريا، مديرة العلاقات العامة بالشركة المنظمة للرحلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضم الوفد المشارك في المبادرة 400 طالب طفل وذوي الاحتياجات الخاصة َوغير القادرين من جميع مدارس البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي هو التعرف على جميع المعالم السياحية في مختلف المدن والمناطق السياحية بمحافظات مصر وعلى رأسها محافظة الأقصر لكونها تحتوي ثلث آثار مصر، مطالبة بتعميم الفكرة على جميع الأماكن الترفيهية بجميع محافظات مصر وزيارة جميع المناطق.

وخلال جولة الأطفال داخل معابد الكرنك التقط الأطفال الصور التذكارية وسط فرحة عارمة من المشاركين منهم في المبادرة المنفذة برعاية الرئيس، وزار المشاركون كذلك معبد الأقصر في وسط المدينة السياحية فضلا عن زيارة طريق الكباش الذي يربط بين المعبدي.

الأطفال يشكرون الرئيس

كما أجرى الأطفال المشاركين جولة نيلية في إحدى المراكب النيلية قبل مغادرتهم للمحافظة السياحية، وفي الختام قدم الأطفال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمهم من خلال المبادرة واهتمامه بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر، إن هذه هي الزيارة الثانية التي تنفذها مبادرة قادرون باختلاف في زيارة المعابد والمناطق السياحية داخل معابد الأقصر، حيث زار وفد من الطلاب والشباب التابعين للمبادرة المحافظة السياحية يوم 11 من ديسمبر الجاري.