بطل من «قادرون باختلاف»: نفسي يبقى معايا راعي وألعب في الأهلي

قال محمود أحمد، بطل ألعاب القوى من «قادرون باختلاف»، إنه لم يوفق في ممارسة لعبة كرة القدم: «المدرب قالي أنت سريع جدًا وطلب مني أشارك في ألعاب قوى، وحققت رقم كبير في الاتحاد وأصبحت من أبطال مصر في ألعاب القوى»، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يصبح لاعبا في الأهلي.

أصعب ميدالية في مشواره وسر اختياره للمشاركة في قادرون باختلاف

وأضاف أحمد خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، من تقديم الإعلاميتين هبة ماهر رحمة حسن، أنه حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد الخاص، وكانت تلك المنافسات هي الأصعب في مشواره، لافتًا إلى أنه تم اختياره للمشاركة في مؤتمر قادرون باختلاف، تحت رعاية وفي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ شهرين، بعد انتهاء أخر بطولة له.

فخر كبير بسبب تقديم الحفل أمام الرئيس

وأكد: «شعرت بفخر كبير عندما قدمت الحفل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حضر العديد من الشخصيات الهامة مثل الفنان يوسف الشريف، رغم أنني لم أكن أرغب في الحضور بسبب شعوري بالخوف».

بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشاد ببطاقة الخدمات المتكاملة، التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي الهمم، موضحًا أنه وفر خدمات كثيرة له مثل دخول الأندية وركوب مواصلات الهيئة العامة للنقل بالمجان: «نفسي في راعي وألعب لنادي كبير، ونفسي ألعب في الأهلي وهيوفر لي إمكانيات هتخليني لاعب عالمي».