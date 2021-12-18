عاجل.. الحكم 6 سنوات على المتهم بهتك عرض الطفلة سما في البحيرة

قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل بالسجن 6 سنوات مع قبول الدعوة المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة على المهتم " محمد حرحش " بقضية هتك عرض الطفلة سما الشناوي.

واقعة تعدي على طفلة

كانت قد شهدت قرية ابتوك التابعة لمركز شبراخيت شهر رمضان الماضي واقعة تعدي على الطفلة سما من قبل أحد جيرانها وذلك أثناء صلاة التراويح بمنزله وسط غياب اهليتها.

إخطار بالحادث

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد ورود بلاغا بتعدي عامل علي طلفة تدعي سما 4 سنوات، وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلي الفور تشكل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز شبراخيت، وجري القبض على المتهم ،وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.