البحيرة تواجه الطقس السيئ برفع الطوارئ وغرفة عمليات مركزية

عُقدت، منذ صباح اليوم، غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة البحيرة برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وبحضور حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة العمليات، وذلك لمواجهة تداعيات الطقس السيئ والتقلبات الجوية المتوقعة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والعمل على تلقي شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد «آمنة» على انعقاد كل الغرف الفرعية بالمراكز، وانتشار كل الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس السييء والعواصف المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأهابت المحافظة، في بيان لها، بمواطنيها بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالة البرق، تجنبا لخطر الصعق.

عدم الوقوف أسفل البلكونات

وتضمن البيان أيضا تحذيرات بعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن قد تشهد سقوط أشجار، أو على فتحات تصريف المطار، وعدم البقاء في أماكن مفتوحه أثناء حدوث البرق أو العواصف الشديدة.

وناشدت المحافظة قائدي السيارات بتجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كيلو مترا في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، إضافة إلى عدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في البحيرة

يذكر أن محافظ البحيرة قرر أمس تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، تحسبا لموجة الطقس السيئ التي قد تضرب المحافظة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.