حوادث البحيرة: مقتل عاطل على يد طالب ومصرع 4 في تصادم 3 سيارات

شهدت محافظة البحيرة عدة حوادث خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصادم 3 سيارات، أمام منطقة التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، جرى التحفظ على جثثهم تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل مصابين للمستشفى، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إطلاق النار على مدير تموين بدر بعد إغلاق مخبز

وتصدرت حوادث البحيرة واقعة تعدي محامٍ على مدير تموين مركز بدر، بإطلاق النار عليه، وذلك أثناء نزوله من منزله بمدينة كوم حمادة، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الحادث، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه محامٍ واثنان من أصدقائه، إثر قيام المجني عليه بإصدار قرار بغلق المخبز الخاص بوالد المتهم.

مقتل عاطل بـ«كتر» على يد طالب بدمنهور

كما شهدت قرية «زاوية غزال»، بدائرة مركز دمنهور، ارتكاب جريمة قتل، حيث أقدم طالب بالثانوية العامة على قتل «عاطل»، يُدعى «محمود عبد الدايم»، 22 سنة، باستخدام أداة حادة «كتر»، وذلك إثر خلافات بينهما، وجرى حفظ الجثة بمستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر المحضر اللازم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، ويُدعى «أحمد رمضان»، 16 سنة، طالب، وتبين أنه ارتكب الواقعة بمعاونة صديقه «مصطفى عبده»، 17 سنة.

السجن 6 سنوات لعامل متهم بهتك عرض طفلة في شبراخيت

وأصدرت محكمة جنائيات إيتاي البارود حكمها اليوم السبت بمعاقبة عامل متهم بهتك عرض طفلة في نطاق مركز شبراخيت، بالسجن لمدة 6 سنوات، وترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً يفيد بتعدي عامل، 40 سنة، مقيم بقرية «أبتوك»، على طفلة تُدعى «سما أ.»، وذلك في شهر رمضان الماضي، حيث استدرجها المتهم وتعدى عليها جنسياً داخل منزله، أثناء قيام والدتها بصلاة التراويح.