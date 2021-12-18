تعطيل الدراسة غدا في البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الأحد 19 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

موجة طقس سيئ

كانت قد شهدت محافظة البحيرة اليوم طقسا معتدلا على كل المدن والمراكز، مع سطوع لأشعة الشمس وانعدام لحركة الرياح، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها عددا من محافظات الجمهورية.