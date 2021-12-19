حسام الخولي: قانون المسنين يتضمن عقوبات ضد العقوق والإساءة

قال حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن قانون المسنين، يستهدف رد الجميل لهم جزاء ما قدموه لبلدهم وأسرهم ومجتمعهم: «هناك بطاقة يتم إصدارها للمسنين، وتجدد كل 5 سنوات، تحتوي على مميزات كثيرة».

المسنون القادرون وغير القادرين

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: «نفرق بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، لهم نفس المميزات، لكن هناك مسنون قادرون ماديا، وآخرون غير قادرين، والفارق في المعاملة، سيكون متعلقا ببعض الأمور المالية، فغير القادرين ماليا، سنكفل لهم بعض الأمور».

رسوم قليلة نظير تلقي بعض الخدمات

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: «الحصول على بعض الخدمات، سيتطلب رسوم قليلة للغاية، تقدر بـ5 جنيهات، وسيتم تخصيص خط ساخن للابلاغ عن أي مخاطر تهدد المسن، وسيتم مراعاتهم في دور الرعاية والخدمات الأخرى مثل المواصلات، وهذه هي حقوق الإنسان».

وأكد: «جاء دور الحكومة والمجتمع ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، لتأمين كل كبار السن، المزايا ستكون كثيرة لتوفير حياة كريمة للمسنين مع عقوبات للعقوق والاعتداء عليهم».

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق اليوم، نهائيا، على مشروع قانون حقوق المسنين، وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم مع الأخذ في الاعتبار تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد، ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته العامة غدا الاثنين، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن إجراءات مواجهة ظاهرة تغير المناخ.