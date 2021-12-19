نائب بـ«الشيوخ»: قانون حقوق المسنين تطبيق لاستراتيجية حقوق الإنسان

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه جرى الموافقة على قانون حقوق المسنين، ويخاطب فئة كبيرة من المصريين، ويأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مجموعة كبيرة من الحقوق

وأضاف فريد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc، أن القانون يستهدف تحسين جودة حياة المسنين، وهو قانون شامل يقر بمجموعة كبيرة من الحقوق، مثل الحق في الرياضة والحق في النقل وخلق بعض الامتيازات الأخرى، مثل خصومات وسائل النقل والأماكن الثقافية والسياحية.

صندوق خاص لضمان تنفيذ المهام الحياتية لكبار السن وفق القانون

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا القانون يستهدف تسهيل المهام الحياتية لكبار السن، وسيجري إنشاء صندوق خاص يتولى الانفاق على هذه الالتزامات وتوفيرها، مشيرًا إلى أن المسن هو كل من بلغ 65 عامًا، وهناك كارت للخدمات يمكنهم الحصول عليهم للتمتع بالخدمات المختلفة.

عقوبات رادعة لمواجهة استغلال المسنين والتعدي عليهم

وأشار محمد فريد إلى أن القانون به مجموعة من العقوبات الرادعة ضد كل من يحاول الحصول على هذه المزايا من غير المسنين، كما أن تلك العقوبات ستُطال المسيئين للمسنين، رغبة في الدولة المصرية، في توفير حياة كريمة وجودة حياة عالية لهم ومنع أي نوع من أنواع التعدي عليهم.