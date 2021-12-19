سوء حالة الطقس يعطل الدراسة في القاهرة غدا

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة، نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

التعامل الفوري مع سقوط الأمطار

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجَّه في تصريحات صحفية، باستمرار الإجراءات التي اتخذتها كل الأحياء بالعاصمة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار.

وأكد المحافظ متابعته للموقف أولا بأول، مع التشديد على خطة انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور الرئيسية في جميع أحياء العاصمة.

متابعة شكاوى المواطنين

كما وجَّه محافظ القاهرة كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها، خاصة ما يتعلق بمشكلات مياه الأمطار وتغيرات حالة الطقس، مع إزالة أي تراكمات للأمطار على الفور.

وشدد المحافظ على متابعة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.

توزيع الشفاطات والبدالات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري

وأشار «عبد العال» إلى تنفيذ خطة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة، كما تم ربط غرفة العمليات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى.

حالة الطقس غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري، إذ يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، مع تكوّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاطا للرياح غدًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على المناطق المكشوفة، ما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وأحيانا بنسبة حدوث ما بين 60 إلى 80%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة.