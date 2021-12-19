«أطباء أسنان» القليوبية عن واقعة «فتاة بنها»: نرفض التشهير بأعضاء النقابة

أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية بيانا للتعليق على واقعة مصرع هايدي وصفي، من قرية «عامر رضوان»، والمعروفة إعلاميا باسم «فتاة بنها»، والتي كانت تعمل في عياده الدكتور محمد عبدالله الليثي طبيب الأسنان وعضو نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، وعثر على جثتها عقب تغيبها 24 ساعة، وتوجيه اتهامات للطبيب الذي تعمل لديه بأنه تسبب في وفاتها.

نص بيان نقابة أسنان القليوبية

وجاء نص البيان: «أولا: نتقدم إلى أسره المرحومة فتاة بنها بخالص العزاء ونسال الله آن يلهم أهلها الصبر والسلوان، ثانيا: نقابة أطباء الأسنان وعنهم الدكتور زكي حلمي زكي نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية تشهد، ومعها جموع الأطباء، بأن الدكتور محمد عبدالله مثالًا للخلق والآدب الجم والسمعة الحسنة الطيبة ونرفض أي تعرض أو إساءة له أو أي تجاوز في حقه أو تشهير به أو غيره من أطباء الأسنان بالقليوبية».

النقابة تهيب بتحري الدقة

وأضاف البيان: «ثالثًا: نهيب بجميع الأطراف التزام ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاشاعات والأهواء، رابعا: النقابة على ثقة كاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف غموض الحادث وإظهارها الحق».

وواصلت: «أخيرا: النقابة على استعداد تام للتعامل مع أي تشهير أو تجاوز في حق أي طبيب أسنان من أبنائها بكل الطرق والوسائل القانونية التي تحفظ لكل أبنائها حقوقهم وهيبتهم في المجتمع والله ولي التوفيق».

التحفظ على الكاميرات لكشف غموض الواقعة

وتواصل أجهزة أمن القليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث تم التحفظ على الكاميرات في خط سير المجني عليها وكاميرات المراقبة في نطاق مكان العثور على الجثة، واستجواب عددا من المشتبه فيهم والتحفظ على هاتف الفتاة لفحصه وكشف أي معلومات من البيانات الموجودة به لسرعة كشف غموض الواقعة.

وكان أهالي قرية كفر «عامر رضوان»، دائرة مركز «كفر شكر» في القليوبية، شيعوا أمس جثمان هايدي وصفي، صاحبة الـ22 عاما، والتي عثر على جثتها على طريق شبرا - بنها الحر بدائرة مركز بنها وسط حالة من الحزن من جميع أفراد القرية، مطالبين بسرعة ضبط وإحضار المتهمين المتسببين في وفاتها وتقديمه للعدالة.