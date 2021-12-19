تفاصيل وفاة فتاة بنها المختفية.. «هايدي» عذراء ولم تتعرض لأي اعتداء

كشفت التحقيقات في واقعة فتاة بنها المختفية، والتي عُثر على جثتها بعد غيابها بـ24 ساعة ملقاة على الطريق الحر، عن تفاصيل وتطورات جديدة قد تقود لمعرفة كيفية اختفاء ووفاة الفتاة، وكشف ملابسات الحادث.

وتبين من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها بعد تشريح الجثة قبيل دفنها أمس عذريتها، وعدم تعرضها لأي نوع من الاعتداء ظاهريا أو داخليا، وذلك بعد توقيع كشف العذرية أثناء تشريح جثمان الضحية داخل مشرحة مستشفى بنها التعليمي.

فيما كشفت عمة فتاة بنها بعض الحقائق حول ظروف الفتاة، وروت لـ«الوطن» في بث مباشر تفاصيل البحث والعثور على الجثة على مدار ما يقرب من 24 ساعة، اختفت فيها الفتاة خلال ذهابها لعملها من كفر شكر إلى بنها وحتى ظهور جثتها على الطريق الحر.

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هاشتاج «حق هايدي»

وتزامنا مع عمليات البحث لأجهزة الأمن عن تفاصيل وملابسات حادث الفتاة هايدي وصفي ابنة قرية كفر عامر ورضوان بكفرشكر، والتي اختفت في مدينة بنها، وعُثر على جثتها بعد يوم على الطريق الحر «بنها - شبرا»، أطلق رواد التواصل الإجتماعي هاشتاج «#حق هايدى- لازم- يرجع»، مطالبين أجهزة الأمن بسرعة ضبط الجناة.

فيما تواترت روايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن «هايدي»، وتعرضت للخطف من قبل المتهمين بقتلها بعد خروجها من محل عملها بشارع استاد بنها، وكانت تنادي على المارة «إلحقوني إلحقوني» قبل إدخالها عنوة إلى سيارة سوزوكي، وفر الجناة في وضح النهار بفعلتهم ظهيرة يوم الخميس الماضي، وهو ما لم يتأكد حتى الآن سواء من شهود عيان خارج التواصل الاجتماعي أو أجهزة الأمن.

عمة هايدي: كانت هادئة والجريمة ورائها سر

والتقت «الوطن» بعمة هايدي وصفي فتاة بنها التي عثر علي جثتها بعد يوم من اختفائها، حيث أكدت أن هايدي تبلغ من العمر قرابة 21 عاما، وتعمل ممرضة في عيادة أسنان طبيب شهير ببنها، وطلب منها الخروج لعملية عاجلة يوم إجازة العيادة الخميس الماضي، فأخبرت أهلها أنه ستذهب للعيادة لمدة ساعتين فقط وتعود، وطلبت من والدها عدم انتظارها كالمعتاد، لأنه كان يقوم بتوصيلها للعمل يوميا ويرجعها للبيت، لأنها كانت تظل في العيادة حتى الساعة 10 مساء، ماعدا يومي الخميس والجمعة.

وأضافت عمة المجني عليها أن «هايدي» كانت على درجة عالية من الأخلاق والطيبة، ويشهد لها الجميع بذلك، مشيرة إلى أن ما حدث ورائه سر كبير، وطالبت بسرعة القصاص والعثور على قاتلها، وإعلان تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الأسرة ترفض أخذ العزاء في القتيلة حتى يتبين لهم تفاصيل إزهاق روحها.

سر مكالمة الـ17 ثانية

وأشارت عمة فتاة بنها أن الأسرة حاولت الاتصال بـ«هايدي» بعد اختفائها أكثر من مرة للاطمئنان عليها، لكن هاتفها كان مغلقا، ولم يفتح غير مرة واحدة في مكالة مدتها 17 ثانية فقط، سمعوا خلالها صوت خافت وهمسات لم يتم تفسيرها، وأُغلق مرة أخرى حتى تم العثور على الجثة.

تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة

وتواصل أجهزة أمن القليوبية تكثيف جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث تم التحفظ على الكاميرات في خط سير المجني عليها، وكاميرات المراقبة في نطاق مكان العثور على الجثة، واستجواب عدد من المشتبه فيهم، والتحفظ على هاتف الفتاة لفحصه، وكشف أي معلومات من البيانات الموجودة به لسرعة كشف الواقعة.

وشيع أهالي قرية كفر عامر رضوان بدائرة مركز كفر شكر في القليوبية، أمس، جثمان هايدى وصفي، 22 عاما، والتي عُثر على جثتها على طريق «شبرا - بنها» الحر بدائرة مركز بنها، وسط حالة من الحزن من جميع أفراد القرية، مطالبين بسرعة ضبط وإحضار المتهمين المتسببين في وفاتها وتقديمه للعدالة.

وقررت نيابة مركز بنها التصريح بدفن جثة فتاة كفر شكر التي تغيبت يوم الخميس الماضي وعُثر على جثتها في اليوم التالي الجمعة، جثة هامدة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم وإحضار المتهم، فيما كشف التقرير المبدئى للطب الشرعي أن الفتاة لا توجد بها أي إصابات في جسدها سواء حديثة أو قديمة.