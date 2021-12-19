«تنمية الصعيد»: العالم يقف مندهشا أمام مبادرة «حياة كريمة»

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتأسيس هذه الهيئة، لتنفيذ مشروعات تنموية في الصعيد، وتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة، بمشاركة أهالي الصعيد في جميع المجالات والأنشطة التنموية، لتحقيق عائد كبير وتشغيل الأهالي.

وأوضح، أن مشروع حياة كريمة من أهم مشروعات التنمية حول العالم، كما حصل الصعيد على نصيب الأسد في هذا المشروع: «العالم كله يقف أمام حياة كريمة في دهشة، وسيوفر جودة وأمان الحياة لمواطني الصعيد، فهو مشروع عملاق ولا تستطيع أي دولة أن تنفذه».

تنمية الحرف في الصعيد

وأضاف «صالح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة «المحور»: «نتعاون مع الأهالي، ونعرف حرفهم الذين توارثوها من أجل تطويرها، وتوفير فرص عمل فيها، ومشروعات التنمية جرى تنفيذها بكيفية غير مسبوقة، وفي الأيام المقبلة، سيشهد الصعيد أيام من الفرح، بسبب افتتاح مشروعات استراتيجية».

قوة دافعة كبيرة الاقتصاد المصري

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الصعيد كيان كبير وقوة دافعة لتطوير الاقتصاد في مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية، تخطط وتنفذ وتفتتح المشروعات في وقت قياسي، وذلك على مستوى الجمهورية، وهو ما حدث في مختلف المشروعات القومية.

المحاور والطرق في الصعيد

وأكد أن الدولة المصرية شهدت الكثير من المحاور على النيل، وهو ما يسهم في إنجاح الاستثمارات، ويعزز فرص التنمية، حيث سدت الفجوات التنموية بين شرق وغرب النيل واختصرت ساعات طويلة في السفر.

وأشار، إلى أن محور الشهيد باسم فكري في قنا، من أهم المحاور التي ستستهم في خلق فرص عمل كون المحاور والطرق من أهم شرايين التنمية.