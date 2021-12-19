جنات: «عرفت معنى الأمومة مع بنتي الصغيرة.. ومبسوطة رغم معاناتي معها»

أكدت الفنانة جنات، اليوم، أنها لم تشعر بتعب الأمومة إلا مع ابنتها الصغرى «جوليا»، التي تبلغ من العمر حاليا سنة ونصف.

وقالت جنات في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لم أشعر بتعب الأمومة والتربية مع ابنتي الأولى جنات؛ لأن والدتي اللي ربتها وكانت مسئولة عنها مسئولية كاملة».

جنات: ابنتي الكبرى مسئولية والدتي

وأضافت جنات: «أما جوليا فهي مسئوليتي أنا، ومعاها عرفت السهر وعدم النوم والراحة، ولكني سعيدة بما تفعلي بي، فرغم معاناتي معها إلا أنني فى قمة سعادتي معها هي وشقيقتها».

تفاصيل حفل جنات الأخير

وأحيت جنات، حفلا غنائيا كبيرا، مساء الجمعة الماضية، في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، وسط حضور عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم عبير صبري، مي سليم، ريم البارودي، ومنة فضالي، وسامح حسين، ومحمد نجاتي، ودوللي شاهين، وراندا البحيري، والإعلامية بسنت نور الدين، ولاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد.

وقدمت النجمة المغربية جنات، مجموعة من أعمالها الخاصة التي تميزت بها طوال مشوارها الغنائي، منها: «اللي بيني وبينك، وحبيبي على نياته، ولسه هتحلى، ومسا الجمال»، إلى جانب بعض أغنياتها المعروفة التي حققت نجاحا جماهيريا.

كما قدمت المطربة المغربية المقيمة بمصر، عددا من الأغنيات التراثية، أبرزها: «موعود» للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، و«سهر الليالي» للفنانة الكبيرة فيروز.