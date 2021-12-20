السياحة: منع دخول أي قادم لمصر دون الحصول على لقاح كورونا

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، أخطرت وزارة السياحة والآثار، بحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب، سواء برا أو جوا أو بحرا، إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار «عمارة»، لـ «الوطن»، أن بديل الحصول على لقاح كورونا، هو أن يكون المسافر القادم بحوزته ما يفيد سلبية نتيجة تحليل «pcr» كورونا أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا.

استثناء الأطفال دون سن 12 من الإجراءات الصحية لدخول مصر

وأضاف أن الكتاب الدوري رقم «275» لسنة 2021، الذي تم تعميمه على جميع الشركات السياحية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، أجازت إجراء تحاليل «pcr» للسائحين وغيرهم من القادمين بالمطارات أو المنافذ، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن، لافتا إلى أن قرار اللجنة استثنى الأطفال دون سن 12 سنة الوافدين لمصر من القيام بتلك الإجراءات.

عمومية شركات السياحة الأربعاء المقبل

وفي سياق منفصل، تعقد غرفة شركات السياحة جمعيتها العمومية العادية لهذا العام لمناقشة الحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2019-2020 والتي لم يتم اعتمادها نظرا لوقف انعقاد الجمعيات العمومية العام الماضى بسبب جائحة كورونا، فضلا عن ميزانية العام المالي 2020 - 2021، مع عرض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى 2021- 2022، يوم الأربعاء المقبل.

وقال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن هناك اشتراطات قانونية وإدارية لحضور شركات السياحة الجمعية العمومية للغرفة، وهو أن يكون الممثل القانوني للشركة في الجمعية، معتمدا لدى وزارة السياحة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الشريك المتضامن أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للشركة.