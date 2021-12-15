لاعتماد الموازنة والحساب الختامي.. عمومية شركات السياحة 22 ديسمبر

أعلنت غرفة شركات السياحة عقد جمعيتها العمومية العادية لهذا العام يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري.

وقال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن أعمال الجمعية العمومية ستبدأ في الساعة الـ 10 صباحا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وهو حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور سيتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة على أن تبدأ الجمعية أعمالها بحضور أي عدد من الأعضاء.

اعتماد موازنة العام الماضي التي تم تأجيلها بسبب كورونا

وأضاف خلال الدعوة التي وجهتها الغرفة لأعضائها لحضور الجمعية العمومية، أن الجمعية ستناقش الحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2019-2020 والتي لم يتم اعتمادها نظر لوقف انعقاد الجمعيات العمومية العام الماضى بسبب جائحة كورونا، فضلا عن ميزانية العام المالي 2020 - 2021، مع عرض الموازنة النقديرية للغرفة للعام المالى 2021- 2022، مشيرا إلى أن الجمعية ستناقش أيضا إمكانية اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات بالغرفة، والنظر في التقرير السنوي لأنشطة غرفة شركات السياحة لعام 2021.

اشتراطات حضور الجمعية العمومية للغرفة

وأوضح الببلاوي أن هناك اشتراطات قانونية وإدارية لحضور شركات السياحة الجمعية العمومية للغرفة وهو أن يكون الممثل القانوني للشركة في الجمعية، معتمدا لدى وزارة السياحة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الشريك المتضامن أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للشركة.

ولفت رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة إلى ضرورة إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد عن كل شركة.

وأشار إلى ضرورة قيام كل شركة بتحرير خطاب رسمي موقع ومختوم بخاتم الشركة وموجه لوزارة السياحة باسم الممثل القانوني للشركة التي ترغب في حضور الجمعية، على أن يتم اعتماد هذا الخطاب من إدارة البرامج بوزارة السياحة في موعد أقصاه الأحد المقبل، وتسليم أصل هذا الخطاب باليد بمقر الغرفة بالقاهرة أو بفروعها بالمحافظات بحد أقصى يوم 19 ديسمبر الجاري.