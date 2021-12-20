تحسس أماكن عفتها في حجرة الكشف.. حكاية طبيب تحرش بمريضة بـ15 مايو

لم يكن يتخيل الكثير من أهالي مدينة 15 مايو، أن طبيب جراحة، يتخلى عن القيم الإنسانية والمهنية، يخالف ما نصت علية الأديان السماوية، وبدأ يفكر في طريقة غير سوية، يتمكن من خلالها إشباع رغباته الجسدية، بعد أن لامس أماكن حساسة بجسد مريضة لجأت له، للكشف الطبي عليها داخل أحد المستشفيات الشهيرة، التي تقع على بعد 500 متر من قسم شرطة 15 مايو، إذ باغتها «أحمد. م. ع»، توقيعه الكشف الطبي عليها بالمستشفى محل عمله، وتحسس مواطن عفتها، بحسب ما قررته صاحبة الادعاء أمام النيابة.

تركت الحجرة في هرولة مسرعة

في مشهد تمكن فيه التوتر والخوف من «مريضة»، حينما فوجئت بالطبيب يسير بيديه على جسدها، تركت الحجرة في هرولة مسرعة، ما أحدث له ارتباكًا، ثم أخبرت أهلها الذين حضروا معها إلى قسم الشرطة أمام المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، لتحرير محضرًا بالواقعة، وذكر بمحضر الشرطة بما حدث لها داخل غرفة الفحص الطبي بالمستشفى.

المتهم باغت المجني عليها حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة 15 مايو، لمقر عمل الطبيب المشكو في حقه، وتبين لهم مغادرة الطبيب لمحل عمله بعد الانتهاء من فترة عمله، وجرى إلقاء القبض عليه من محل إقامته، وتبين من التحريات صحة الواقعة لمباغتة المتهم حال توقيعه الكشف الطبي على المجني عليها بالمستشفى محل عمله، وتحسس مواطن عفتها.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

خضع المتهم بالتحرش بالمجني عليها لجلسة مناقشة بمعرفة المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، وعليه جرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المجني عليها كانت تعاني من ألم بالصدر

وباستدعاء المجني عليها أمام جهات التحقيق، قررت أنها ذهبت إلى المستشفى لشعورها بألم بمنطقة الصدر، وفوجئت بالمتهم يطلب منها الدخول لحجرة الكشف، وطلب منها أن تستلقى على ظهرها أعلى السرير ورفع ملابسها، وحال ذلك فوجئت به يضع يده على صدرها، ويمسك به بحجة الكشف ومعرفة مكان الألم.