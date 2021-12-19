نصائح مهمة لمرضى حساسية الصدر قبل العاصفة الترابية: عدم الخروج للشارع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن نشاط للرياح مصاحبة للرمال والأتربة، خلال اليومين المقبلين، الأمر الذي يهدد مرضى حساسية الصدر بالتعرض لأزمات ومشاكل صحية، لذلك يبحث الكثير من المرضى عن كيفية التعامل وأهم النصائح لمواجهة هذه المشكلة.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين، يستعرض أهم نصائح التي يجب اتباعها لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية، وفق تصريحات الدكتور عاطف عفيفي، استشاري الأمراض الصدرية لـ«الوطن»، في التقرير التالي..

نصائح لمرضى الحساسية خلال العاصفة الترابية

وتعتبر أولى النصائح للتعامل مع مرضى حساسية الصدر خلال العاصفة الترابية، هي عدم الخروج من المنزل، إذا لم تكن هناك أي ضرورة ملحة، أما في حالة الخروج في المنزل يجب التأكد من ارتداء كمامة أو وضع منديل مبلل على الأنف والفم.

- وضع نضارة شمسية وقاية للعين، حتى لا تتأثر العين بسبب الأتربة.

- كما ينصح مرضى الأدوية بتناول الأدوية الخاصة بهم باستمرار، خاصة خلال فترة اضطراب الأحوال الجوية.

- كما يجب تناول كميات كبيرة من الماء، على مدار اليوم.

- الحصول على حمام ساخن، وغسل الوجه والأنف بشكل جيد.

- ويجب التأكد من أن المناشف خالية تمامًا من الأتربة.

- الابتعاد عن التدخين التام، من خلال التدخين بشكل مباشر أو الجلوس مع أشخاص مدخنين.

- كما يجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، الحرص على غسل الأنف والعين بالماء المالح، وحال حدوث مضاعفات عليهم استخدام مضادات حساسية وبخاخات الأنف وموسعات الشعب، وشدد استشاري الأمراض الصدرية، على ضرورة غلق جميع نوافذ وأبواب المنزل.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

أما مرضي الجيوب الأنفية فيجب عليهم الانتباه إلى الآتي:

- يجب متابعة النشرة الجوية، لمعرفة أوقات انتشار الرياح المحملة بالأتربة والأيام الطبيعية.

- إذا لم يكن هناك داعٍ للخروج من المنزل، فلا يُنصح بالخروج، كما يجب أن تحافظ على نظافة المكان الذي تتواجد فيه.

- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ويفضل حينها استخدام الكمامات الطبية.

- الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدًا.

- الإكثار من شرب المياه، وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.

- محاولة تقليل التعامل مع المصابين بنزلات البرد.

- الامتناع عن التدخين تمامًا، لأن الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية.

- العمل على تعزيز المناعة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج، التي تقوي الجسم وتحمي من نزلات الإنفلونزا والبرد.