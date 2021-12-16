كيف تكون مستجاب الدعاء ويغفر الله لك الذنوب؟.. «داعية» يجيب

يتمنى المسلمون دائما أن يتقبل الله دعائهم، ما يجعلهم يبحثون عن طرق استجابة الدعاء، من خلال محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يوضح «الوطن» في السطور التالية كيف يمكن أن تكون مستجاب الدعاء ويغفر الله لك الذنوب.

كيف تكون مستجاب الدعاء؟

من جهته، أوضح الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأوقاف، أن الدعاء هو لب العبادة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُۜ»، كما أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، وذلك ليحث عباده على الدعاء.

ونوه «صبري» إلى أن هناك أدعية صحيحة واردة عن النبي تجعل الله يتقبل الدعاء؛ إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يرد دعاؤهم».

وأضاف الداعية الإسلامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عطاء بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط».

وتابع: «االحديث يوضح أن العبد إذا كان كثير الذكر لا يرد دعائه، وهذه كرامة من الله تعالى خص بها عباده الذاكرين، كما أن الله وعد عباد الذاكرين بأن يغفر لهم ذنوبهم؛ إذ قال في كتابه العزيز (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)».

كيف تجعل الله يغفر لك الذنوب

وأشار الشيخ أحمد صبري، إلى أن من أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاءه، فهذه فضيلة من أعظم الفضائل، وأن هذا سبب كونك ودخولك فيمن لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاءهم، وإذا كنت ممن لا يرد دعاءهم فأي خير ستتخلف عنه من خيري الدنيا أو الآخرة؟!، فكلما سأل ربه استجاب دعاءه، فهذه من أفضل وأعظم فضائل الأذكار.