التحصينات النبوية الصحيحة ضد السحر والحسد والمرض

يسعى المسلم دائما إلى تحصين نفسه من السحر والحسد والمرض، لذلك يبحث المسلم دائما عن الأذكار الصحيحة عن الرسول التي يحصن بها نفسه من هذه الأشياء، ويعرض «الوطن»، في هذه السطور، الأذكار النبوية الصحيحة الواردة عن رسول الله والتي تحصن المسلم من السحر والحسد والمرض.

التحصينات النبوية الصحيحة

وفي هذا الصدد، أوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك أذكارا صحيحة واردة عن النبي تساعد المسلم في تحصين نفسه من السحر والحسد والمرض وهذه الأذكار كالتالي:

ـ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ـ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.

ـ بسم الله توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله.

ـ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.«3 مرات»

ـ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

ـ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شرفتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الطارق يطرق بخير يارحمن.

ـ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبة وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يضرون.

ـ اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف ألما ثم والمغرم اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك.

ـ أعوذ بوجه الله العظيم الذي لاشيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولافاجر وبأسماء الله الحسني كلها ما علمت منها ومالم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطبق شره ومن شر كل ذي شر أنت خذ بناصيته إن ربي علي صراط مستقيم.

ـ اللهم أنت ربي لا إله أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولاحول ولاقوة إلا بالله أعلم أن الله علي كل شئ قدير وان الله قد أحاط بكل شئ علما أحصي كل شئ عدا اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم.

ـ تحصنت بالله الذي لاإله إلا هو إلهي وإله كل شئ واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت علي الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولاقوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الله هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شئ هو يجير ولإيجار عليه حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ـ بسم الله أصبحنا «أو أمسينا» بالله الذى ليس منه شىء ممتنع وبعزة الله التي لاترام ولاتضام وبسلطان الله المنبع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الأنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابه أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفي شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي.

ـ لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير. (100 مرة يوميا)

ـ لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو علي كل شئ قدير. «10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة الصبح»

ـ أمنت بالله العلي العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى «3 مرات صباحا و3 مرات مسائا»

ـ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير رب أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر «يقال في الصباح وفي المساء».

ـ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلي دين نبينا محمد صلي الله علية وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. «3 مرات صباحا و3 مرات مسائا»

ـ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. «3 مرات صباحا»

ـ اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور «3 مرات مسائا»

ـ اللهم مأصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر «3 مرات صباحا و3 مرات مسائا»

ـ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك «4 مرات صباحا و4 مرات مساءا»

ـ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شئ ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترب على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم.

ـ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم. «3 مرات صباحا و3 مرات مساءا»

ـ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي الله علية وسلم نبيا ورسولا. «3 مرات صباحا و3 مرات مساءا»

ـ يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. «3 مرات»

ـ ياحى يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولاتكلني إلي نفسي طرفه عين. «3 مرات»

ـ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. «7 مرات»

ـ اللهم أنا نعوز بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. «3 مرات»

ـ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. «3 مرات»

ـ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي أهلي ومالي اللهم استر عوراتي أمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

ـ اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. «3 مرات»

ـ اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ـ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

ـ أعوذ بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد.

وأضاف الداعية أحمد صبري أن المسلم إذا حافظ على هذه الأذكار الصحيحة الواردة عن النبي حفظه الله من السحر والحسد والمرض.