تجديد الثقة في هشام عزمي أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور هشام عزمي، بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الذي تولاه في بداية أبريل 2019.

هشام عزمي يشكر وزيرة الثقافة

ومن جانبه، شكر هشام عزمي، وزيرة الثقافة، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، قائلا: «الحمد لله الذي لا يضيّع جهدا، الحمد لله الذي يُعطي كرما، كل الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على تجديد الثقة، ثقة غالية أعتز بها، وأسأل الله أن أكون لها مستحقا».

أبرز المعلومات عن هشام عزمي

يشار إلى أن الدكتور هشام عزمى حصل على درجة الدكتوراه قسم المكتبات من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1993، مع مرتبة الشرف الأولى، تحت إشراف بالمشاركة مع جامعة وسكنسن ميلووكى الولايات المتحدة.

كما حصل على ماجستير مكتبات ومعلومات جامعة لافبرا للتكنولوجيا، قسم المكتبات ودراسات المعلومات ببريطانيا عام 1985، وهو رئيس لدار الكتب والوثائق القومية منذ أبريل 2018م.

وتولى عزمي، عدة مناصب إدارية داخل مصر وخارجها، منها:

- عميد كلية الاعلام والاتصال بالجامعة الأمريكية في الإمارات.

- أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009.

- معار حاليًا كأستاذ مكتبات ومعلومات بجامعة قطر، كلية الآداب والعلوم، قسم الإعلام وعلم المعلومات.

- أستاذ مساعد مكتبات ومعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009.

- مدرس مكتبات ومعلومات بجامعة قطر كلية الإنسانيات قسم علم المعلومات والمكتبات في الفترة من 1996: 2000.

- مدرس مكتبات ومعلومات بجامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات من 1993: 1996.

- مدرس مساعد مكتبات ومعلومات جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق من 1986: 1993.

- معيد مكتبات ومعلومات بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة في الفترة من 1982: 1985.