القبض على 3 مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المواد المخدرة في المنوفية

نجحت مباحث المنوفية، في القبض على من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من المخدرات قبل ترويجها، حيث نجحت وحدة مباحث مركز الشهداء، في إلقاء القبض علي عاطل ومسجل خطر، بحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

ضبط مسجل خطر وبحوزته هيروين في المنوفية

كما تمكنت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية بقيادة الرائد محمد موسى، من إلقاء القبض علي «م.ع»، 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، كما صبط بحوزة المتهم تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد الإتجار، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني .

القبض على عاطل وبحوزته 12 تذكرة هيروين

وضبطت مباحث الشهداء بالمنوفية، عاطل يدعى «ع.ا.م»، 25 سنة، بعد ورود معلومات عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم إلقاء القبض على المتهم، وضبط بحوزته 12 تذكرة هيروين وسلاح أبيض «مطواه»، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقيتلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقاء مباحث الشهداء القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بحوزتهم مواد مخدرة بغرض الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع .