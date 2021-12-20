العروض البنكية للعملاء بمناسبة الكريسماس.. تقسيط وخصومات تصل لـ20%

تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، تتنافس البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في تقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك» للعملاء، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم البنك إمكانية التقسيط على 18 شهرًا دون فوائد حتى 31 ديسمبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

البنك التجاري الدولي CIB

كما أعلن بنك CIB عن إمكانية الاستمتاع بخصم يصل إلى 20% عند الشراء بكامل القيمة من Switch Plus باستخدام بطاقات CIB، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2021.

بنك الإمارات دبي الوطني

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إمكانية الاستمتاع بـ15% كاش باك بحد أقصى 1000 جنيه مصري على جميع مشترياتك والأونلاين خارج مصر عند استخدام بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، ويشمل العرض جميع أنواع البطاقات، وذلك بالشروط الآتية:

- العرض ساري حتى 15 يناير 2022 للبطاقات الائتمانية.

- يحصل العميل على كاش باك 15% على إجمالى معاملات المشتريات بالعملة الأجنبية.

- يتم رد مبلغ الكاش باك الخاص بالعرض خلال شهر فبراير 2022.

- الكاش باك بحد أقصى 1000 جنيه مصري لجميع أنواع البطاقات والحد الأدنى للمشتريات 6500 جنيه مصري.

- آخر موعد للمطالبة بالكاش باك 20 يناير 2022 ولن يتم النظر إلى أي طلبات بعد هذا التاريخ.

- لا يتم احتساب المعاملات بالجنيه المصري والملغاة والمرتدة والتجارية أو السحب النقدي.

بنك القاهرة

كما أعلن البنك إمكانية التسوق في مصر أو أي مكان في العالم بمناسبة السنة الجديدة، والتقسيط على 6 أشهر دون فوائد عند الدفع باستخدام بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي إمكانية تقسيط موبايل iphone 13 Pro حتى 12 شهرًا دون فوائد عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي الائتمانية، العرض سارٍ حتى آخر ديسمبر 2021.