ننشر أسعار تذاكر القطارات الروسية والنوم والمكيفة خلال أعياد رأس السنة

أعلن اللواء محمد نصر علام، رئيس الشركة الوطنية لعربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، عن زيادة أسعار تذاكر القطارات الخاصة بعربات النوم TOP VIP خلال أعياد رأس السنة «الكريسماس» وإجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدًا على عودة أسعار التذاكر القديمة عقب بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أن عربات النوم TOP VIP تقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

علام: زيادة أسعار تذاكر قطارات النوم خلال أعياد رأس السنة «الكريسماس»

وقال علام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطارات الخاصة بعربات النوم TOP VIP، تم زيادتها من تاريخ 6 ديسمبر الجاري حتى 31 من نفس الشهر، مؤكدًا أن أسعار تذاكر القطارات ستعود إلى طبيعتها، وسيتم زيادتها من الفترة 5 فبراير المقبل حتى 17 من نفس الشهر، منوها إلى أن جميع الزيادات سيتم إلغاءها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

أسعار تذاكر قطارات النوم خلال أعياد رأس السنة

1- قطار رقم 82 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 جنيها.. والغرفة المزدوجة 600 جنيها.

2- قطار رقم 83 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 جنيها.. والغرفة المزدوجة 600 جنيها.

3- قطار رقم 84 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 جنيها.. والغرفة المزدوجة 600 جنيها.

4- قطار رقم 85 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 جنيها.. والغرفة المزدوجة 600 جنيها.

5- قطار رقم 86 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 750 جنيها.. والغرفة المزدوجة 500 جنيها.

6- قطار رقم 87 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس سعر الغرفة المفردة 750 جنيها.. والغرفة المزدوجة 500 جنيها.

7- قطار رقم 1086 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 جنيها.. والغرفة المزدوجة 600 جنيها.

8- قطار رقم 1087 محطة القيام من القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 جنيها.. والغرفة المزدوجة 600 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة

لا زيادات على أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة والمميزة في رأس السنة

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة درجة أولى وثانية والمميزة والمحسنة كما هي ولا توجد أي زيادات بها خلال أعياد رأس السنة «الكريسماس» أو خلال إجازة نصف العام الدراسي، متابعًا أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية جاهزة تماما لرحلات رأس السنة.

خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد

وقال أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.

إجراءات مشددة بالقطارات والمحطات لمواجهة أوميكرون

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تنفذ إجراءات صارمة ومشددة في المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، بشكل دوري، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على جميع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، أثناء التواجد داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.