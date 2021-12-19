التعليم تكشف أسباب منح مدير مدرسة 50 ألف جنيه شهريا: خبرة وكفاءة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حصول مدير مدرسة دولية تابعة لمجموعة 30 يونيو، التي تديرها وزارة التعليم، على 50 ألف جنيه راتب شهري، حقيقي، لكنه مرتبط بأسباب كثيرة.

50 ألف جنيه شهريا لمدير مدرسة تحت إشراف الوزارة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجموعة 30 يونيو كانت مملوكة للإخوان قبل التحفظ عليها بحكم قضائي، موضحا أن رواتب مديري المدارس الدولية لا تقل عن 40 أو 50 ألف جنيه، ويتم صرف هذا المبلغ من ميزانية المدرسة وليس الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن هناك قرارا سابقا لمجموعة 30 يونيو، بأن يتم صرف رواتب مديري المدارس الخاصة والدولية التابعة للمجموعة أسوة بنظرائهم في المدارس الأخرى، لأنه من الصعب تكليف مدير مدرسة بهذه المهمة مقابل راتب هزيل، ونظيره في المدارس الأخرى يحصل على الضعف.

أسباب رفع رواتب مديري مدارس مجموعة 30 يونيو

وشدد المصدر على أن رفع رواتب مديري المدارس الدولية في مجموعة 30 يونيو، يستهدف استقطاب الكفاءات لتحسين جودة المنتج التعليمي، وتطوير وتحسين الخدمة في هذه المدارس، خاصة أنها تحتاج إلى مديرين يتمتعون بكفاءة وخبرة وحسن إدارة، وكان البعض يهرب من مدارس 30 يونيو لضعف الرواتب، وبالتالي فإن التطوير يتطلب أن تكون رواتب مديريها قريبة من باقي المدارس المنافسة، حتى يتم استقطاب أفضل المديرين للعمل بمدارس 30 يونيو، لجعلها منافسة لأي مدرسة أخرى خاصة أو دولية.