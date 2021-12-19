مفاجأة في حريق مدرسة الإلهامية بحدائق القبة: «مش للتعليم.. مستغلة مخزن»

كشف وحيد رمضان، مدير إدارة حدائق القبة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، التفاصيل الكاملة لنشوب حريق في مدرسة الإلهامية التابعة للإدارة، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح جراء الحريق، موضحا أن المدرسة مستعملة كمجرد مخزن للأخشاب والرواكد فقط.

المبنى مخزن لإدارة حدائق القبة التعليمية

وأضاف «رمضان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبنى المدرسة الذي نشب فيه الحريق، لا يتم استخدامه كمدرسة لتعليم الطلاب منذ عام 2008، موضحا أن المبنى يعتبر مخزنا لإدارة حدائق القبة التعليمية، حيث يجري فيه حفظ المقاعد الخشبية.

النيران التهمت جزء من الخشب المخزن ولا توجد أي خسائر في الأرواح

وتابع مدير إدارة حدائق القبة التعليمية، أن هذه الرواكد، يجري حفظها لحين إبلاغ الخدمات الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة لاستلامها، موضحا أن النار التهمت جزءً من الخشب المخزن، ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

المدرسة بها تشققات في أسوارها وفصولها التعليمية

وأكد وحيد رمضان، أنه جرى التعاقد مع الخدمات الحكومية لاستلام هذه الأخشاب اليوم، إلا أن الحريق تسبب في منع ذلك، والتهام جزء منها، مشيرا إلى أن المدرسة بها تشققات في أسوارها وفصولها التعليمية، وكانت من المقرر أن يتم إجراء صيانة كاملة لها.

ونوه بأنه يجرى حاليا، إجراء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب حدوث الحريق، موضحا أن التحقيق يتم حالياً مع عامل عهدة المبنى، مشيراً إلى أنه لا توجد أي خسائر ولا أي أضرار في الأرواح، نتيجة للحريق، وتم السيطرة عليه مباشرة من قبل المطافي.