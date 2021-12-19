جداول الامتحانات بوزارة التربية والتعليم 2021.. تبدأ 15 يناير

مع قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل عن جداول الامتحانات بوزارة التربية والتعليم 2021 لنصف العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2022، والصف الرابع الابتدائي، والتي تبدأ منتصف يناير المقبل، التي تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية جداول الامتحانات بوزارة التربية والتعليم 2021، للصفين الأول والثاني الثانوي والصف الرابع الابتدائي وهي كالتالي:

جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022:

- الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- الثلاثاء 25 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 20 يناير: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء والفلسفة والمنطق.

- الثلاثاء 1 فبراير: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء والتاريخ.

- الخميس 3 فبراير: امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

يوم السبت 22 يناير امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 24 يناير امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء.

- يوم السبت 29 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الإثنين31 يناير امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الأربعاء 2 فبراير امتحان مادة الرياضيات وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

- السبت 15 يناير امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف)، والتربية الدينية (ساعة ونصف).

- الأحد 16 يناير امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف)، والمهارات المهنية (ساعة ونصف).

- الاثنين 17 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف)، وICT (ساعة ونصف).

- الثلاثاء 18 يناير امتحان لغة انجليزية (ساعة ونصف).

- الأربعاء 19 يناير امتحان إجازة الأخوة الأقباط (عيد الغطاس).

- الخميس 20 يناير امتحان الرياضيات (ساعة ونصف).