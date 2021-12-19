وكالة الطاقة الذرية: مصر تتحرك للأمام ببرنامج نووي طموح

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، إن مصر تتحرك للأمام ببرنامج نووي طموح، مشيرًا إلى أنه ناقش ذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معه أيضا، التعاون بين الوكالة ومصر في مجالات أخرى بخلاف الطاقة مثل علاج السرطان والطب النووي وقمة المناخ كوب 27، مشددًا على أنه متشوق للتعاون مع مصر في محطة الضبعة.

لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين

وأضاف جروسي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، عبر شاشة ON: «هناك زاوية مهمة جدا للطاقة النووية في القمة، وبدأنا بالفعل التنسيق مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية لذلك».

وتابع: «بالنسبة للقاءات الجامعة العربية؛ فهي شديدة الأهمية ولا يمكن أن أشرح ذلك لأحد، لكن معطيات الأجندة الدولية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما تتعلق الأمور بمنع الانتشار النووي وتداعياته في الشرق الأوسط وخاصة إيران وآخرين في المنطقة فلا يمكن الصمت»، مشيرًا إلى أنه تباحث مع أمين عام جامعة الدول العربية وهو شخصية بارزة في السياسة الدولية بالمنطقة.

تعاون مع مصر في محطة الضبعة

وأكد: «نتعاون مع مصر في كل شيء منذ الخطوات الأولى في التخطيط، وبخاصة في بناء محطة الضبعة؛ فهي أمر شديد التعقيد، ويحتاج إلى تخطيط مفصل؛ بداية من مكان الاختيار وحتى مكان الإنشاء، فضلا عن الظروف المحيطة الخاصة بالجيولوجيا والعوامل الجغرافية، فنحن نساعد في التصميم ووضع خطط الأمان الخاصة بالعمليات والتشغيل وكيفية المراقبة والتفتيش على المنشأة».

وأشار إلى أن المحطة النووية في الضبعة أمر جديد على مصر؛ لأنها تبدأ الطريق النووي، ولم تسنح لها الفرصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من قبل، وهذا الأمر يتطلب إلى جوانب فنية معقدة للغاية.

خطوات إنشاء المفاعلات النووية

وعن خطوات إنشاء المفاعلات النووية، أكد أنها تبدأ بإعداد المكان ومنسوب المياه وبعض الأمور الأخرى، وأن يكون لدى الدولة جهاز تنظيم نووي، وهو بمثابة رقيب مصري يراقب العملية بأكملها ويتواصل مع الوكالة الدولية بعد ذلك، ثم تأتي الشركة التي تبني المفاعل «روزاتوم الروسية في حالة مصر»، ولابد أن يتقدم لطلب رخصة للرقيب المحلي أولا الذي يتمثل في هيئة الطاقة النووية وهي هيئة مستقلة.

ولفت إلى أن الوكالة ترسل بعثات من مفتشين وخبراء من جميع الدول التي مرت بنفس التجارب لتبادل المعلومات والنصائح، وعندما يتم إصدار رخصة البناء ويكون هناك خرسانة أساسية يبدأ صب الأسمنت، وإنشاء الجزء الهندسي المدني في المبنى، عندها يأتي الجزء النووي، وهو الأكثر تعقيدا، ومن المتوقع أن يكون مشروعا ضخما.