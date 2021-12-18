أحدث طرق الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية: «ألو معاك البنك المركزي»

حذرت بنوك محلية عملائها من محاولات سرقة الحسابات المصرفية الخاصة بهم، من خلال طرق جديدة للاحتيال، جاء أشهرها في الفترة الماضية، إجراء مكالمات هاتفية مع العملاء وطلب بيانات سرية خاصة بحساباتهم أو الاستعلام عن الرقم السري للفيزا الخاصة بهم، وذلك بادعاء المتصل بأنه من البنك المركزي.

وتكررت في الآونة الأخيرة تحذيرات البنوك لعملائها من إعطاء أية بيانات سرية خاصة بهم، لأي متصل ينتحل صفة أحد موظفي البنك، لافتين إلى أنَّ تلك البيانات والمعلومات لا يتم طلبها عبر مكالمات هاتفية وإنما تتم عمليات التحديث داخل فروع البنك، نظرًا لسريتها الشديدة.

أحدث طرق الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية

نشر أحد المتعاملين مع أحد البنوك الحكومية المحلية، تفاصيل تعرضه لمحاولة احتيال، على منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا المواطنين من تكرار المحاولة معهم ومعطيًا تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أدعى فيها الطرف الآخر المحتال صفة البنك المركزي المصري، في محاولة لسرقة حسابه المصرفي باختراقه وادعائه أن بطاقته الائتمانية لا تعمل ولإعادة تشغيلها لابد من الحصول على بياناتها.

تأمين بيانات العملاء تتم على عدة مستويات

وفي تصريحات سابقه، أكدت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات، بالبنك الأهلي المصري، أنَّ الخدمات التي يحرص مصرفها على تقديمها للعملاء تتم عبر قنوات إلكترونية مختلفة، مثل المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.

وشددت رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي، في حوارها ببرنامج «بنوك واستثمار»، على شاشة «اكسترا نيوز»، على أهمية تأمين بيانات العملاء من طرق الاحتيال، على العديد من المستويات، بداية من تأمين الشبكات، وكذلك تحديث قواعد البيانات، وإجراء اختبار لاختراق كل التطبيقات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من أي ثغرات، بجانب نشر التوعية تزامنًا مع إطلاق الخدمات المصرفية الجديدة.

عدم مشاركة كلمة السر المتغيرة والخاصة بإجراء التحويلات

كما أضافت «خضر»، أنَّه عند إجراء أي عمليات تحويل للأموال، سواء من داخل أو خارج البنك، لابد من استخدام كلمة سر جديدة كل مرة واحدة.. لإتمام معاملة بنكية واحدة.

وحذرت من مشاركة كلمة السر المتغيرة مع أي شخص، كما أن موظفي البنوك يجري تدريبهم بشكل مستمر على كيفية تأمين البيانات، والتعرف على مخاطر البريد الإلكتروني، الذي قد يكون فيه شبه احتيال.

ولفتت «خضر»، إلى أنَّ البنوك المحلية تقوم بحملة توعية داخلية لموظفي البنك، ويتم إجراء تدريب محاكاة للاحتيال الإلكتروني، ويتم مكافأة الموظف الذي يكتشف محاولات الاحتيال، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي المصري.