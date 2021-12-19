«عكاشة»: التحول الرقمي إحدى قاطرات الدولة للتطوير في جميع المجالات

افتتح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اليوم، فعاليات الدورة التدريبية للمدربين لاساسيات التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتوره عبير علم الدين مدير المركز الرئيسي للتدريب المستدام، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيس للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والدكتور محمد الحضرى مدير المركز الرئيسي للتطوير المستدام بالجامعة، والدكتوره رانيا الكيلانى المدير التنفيذى لمركز الخدمات العامة المجتمعية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور كمال عكاشة على اهمية هذه الدورات التى تأتى اتفاقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يعتبر إحدى قاطرات الدولة المصرية نحو التطوير والتحديث فى كافة المجالات البحثية والتعليمية والخدمية.

وأشار الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات خلال كلمته أن جامعة طنطا استطاعت تحقيق عدد من القفزات المتتالية فى مجال التحول الرقمى حتى استطاعت حصد المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات حريص على أن يتم تنفيذ عدد من دورات tot لاعداد مدربين متميزين على التدريب لاساسيات التحول الرقمى داخل الجامعات المصرية.

واضافت الدكتوره عبير علم الدين مدير المركز الرئيسي للتدريب المستدام أن المركز يستهدف تنفيذ عدد كبير من دورات التحول الرقمى لجميع منسوبى الجامعة، لمواكبة التطوير والتحديث المستمر بالجامعة، وتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية تتناسب مع التطور الرقمى الحديث.