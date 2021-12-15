حسام صالح: التحول الرقمي للإعلام أصبح ضرورة لمواكبة تطورات العصر

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس الإدراة والرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ التحول الرقمي أصبح ضرورة للجميع ويخص المجتمع بأكمله، موضحا أنّ أنّ البنك الدولي اهتم قبل 12 عاما مضت بالتحول الرقمي الشامل، وكانت البداية بتخصيص بعض الخبراء في مجال الاتصالات.

«صالح» ينصح طلاب الإعلام بالاهتمام بمقومات التحول الرقمي

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي الخامس للإعلام، قبل قليل، أنّ العمل والسير لركاب التحول الرقمي بات ضرورة ملحة، كما وجّه رسالة إلى طلاب كليات الإعلام، طالبهم فيها بالاستعداد للمنافسة في التحول الرقمي رغم صعوبتها، بداية من الدراسة في الكلية: «الفرص قليلة جدا لو أنت كطالب مش مستعد وعندك مقومات التحول الرقمي، فالأدوات هي اللي هتحكم».

وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، المستشار العلمي للمعاهد الكندية، أنّ المؤتمر سيستمر على مدار يومين تحت عنوان «التحول الرقمي وصناعة البيانات والمعلومات.. الرؤى والتحديات»، إذ يأتي في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال التحول الرقمي ومواكبة خطوات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية في جميع مناحي الحياة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لرفع الأداء ودعم صناعة القرار والتحول الاستراتيجي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع القطاعات ومنها الإعلام، تماشيا مع رؤية مصر 2030.

عميد الإعلام بالمعهد الكندي: مصر ستستفيد بالتحول الرقمي في جميع المجالات

وقالت الدكتورة آمال الغزاوي، عميد كلية الإعلام بـ المعهد الكندي CIC، أنّ المؤتمر هو الخامس على التوالي في مجال الإعلام، ويأتي في ضوء جهود الدولة المصرية تجاه التحول الرقمي، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين والاستفادة من التحول الرقمي في جميع المجالات، وفي ضوء أهداف واستراتيجية خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحة أنّ المؤتمر سيناقش على مدار فترة انعقاده، عددا من الموضوعات المهمة التي تخص التعليم الجامعي.