مصر تستعين بتجربة إستونيا في التحول الرقمي وبناء الحكومة الإلكترونية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر مجلس الوزراء بإستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الرقمية باستونيا.

وقد رحبت كايا كالاس بزيارة السيد الوزير والوفد المرافق له؛ كما اعربت عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى مجالات التحول الرقمى.

وزير الاتصالات يلتقي رئيسة وزراء إستونيا

وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن رغبة مصر فى الاستفادة من تجربة استونيا الرائدة فى مجال التحول الرقمى، وإدارة البيانات الرقمية، وتبنى التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة الأداء الحكومى وبناء الحكومة الالكترونية فى ضوء حرص الدولة المصرية على التحول الى مجتمع رقمى متكامل.

وزير الاتصالات: حريصون على التحول الى مجتمع رقمي متكامل

حضر اللقاءات السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى استونيا، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.