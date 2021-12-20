راوية راشد تطالب ببرنامج ثقافي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قالت الإعلامية القديرة راوية راشد، إن مهنة الكتابة مهنة انتقائية، وتجعل الإنسان حذرا في أن يكون ضعيفا، خاصة إذا كان المنافسون حوله عمالقة، مبينة أنها بدأت العمل بالصحافة في صحيفة «روزاليوسف»، حينما كان مدير تحريرها الكاتب الصحفي عادل حمودة، وهذا جعلها تستمر من أجل تكون أفضل، وطالبت «راشد»، بإيجاد برنامج ثقافي ضمن مبادرة «حياة كريمة» من أجل تعليم الأميين في مختلف القرى.

الكثير من مقالاتها وتحقيقاتها الأولى كان مصيرها «القمامة»

وأضافت «راشد» خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc »، الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الكثير من مقالاتها الصحفية وتحقيقاتها تم وضعها في القمامة، وبعدها عملت على تطوير نفسها للأفضل.

الصحافة الورقية عفى عليها الزمن

وأوضحت الإعلامية راوية راشد، أن ظاهرة التيرند بدأت مع عالم السوشيال الميديا، مؤكدة أن الصحافة الورقية عفى عليها الزمن، وسيحدث هذا مع التلفزيون، مبينة أن الشباب لا يشاهدون التلفزيون، ولكن يستخدمون الموبايل لقراءة العناوين سريعا.

التريند موجود في الصحافة من زمان

وأشارت الإعلامية راوية راشد، أن التريند كان موجودا في الصحيفة المطبوعة مثل مقال محمد حسنين هيكل في الأهرام يوم الجمعة، ومقال مواقف للكاتب أنيس منصور، لافتة إلى أن الشخص أصبح يمر على العناوين سريعا بسبب كثرة وسائل الإعلام، ولكن فجأة يظهر التريند بسبب عنوان مثير.

تأسيس قناة يوتيوب

وأكدت الإعلامية راوية راشد، أنها لجأت لتأسيس قناة على اليوتيوب لتقوم بمراجعة الكتب سريعا لأنها لم ترى محتوى ثقافي بارز، متابعة: «مفيش برنامج عن الثقافة والكتابة على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيتكلم عن الوعي، إزاي هنرفع الوعي والبرامج كلها سياسة أو منوعات، لازم نحط أجزاء من برامج الثقافة بشكل مبسط، وعملت فعاليات معرض الكتاب بتغطي يوم كامل في 10 دقائق، وكانت صغيرة ومفيدة والناس كانت بتحبها، وياريت يبقى فيه 10 دقائق في التوك شو عن الثقافة، ومصر عملت موكب المومياوات وكل العالم نقلها، طب أدونا 10 دقائق نتكلم عن الثقافة ياجماعة، أنا بخلص الرواية في ليلتين».

خبرتها مع الكتابة وحكاية برنامجها «شاهد عيان»

وذكرت الإعلامية راوية راشد، أن الكتابة تأتي بعد مرور الشخص بتجربة فيسعى إلى كتابة هذه التجربة بجانب جزء من الخيال، مبينة أن كتابها سنوات المجد والدموع عكس تاريخ المسرح في عهد يوسف وهبي.

وأكدت الإعلامية راوية راشد، إن الإعلامي أحمد منصور، ظهر في نهاية القرن الماضي، وهو يستضيف رجالا عاصروا الرئيس جمال عبدالناصر على قناة «الجزيرة» وفق أهدافها، وعندها طلب صفوت الشريف، وزير الإعلام حينها، بإيجاد برنامج يرد عليه، فقمنا بعمل برنامج «شاهد عيان»، واستضفت فيه هدى عبدالناصر وجيهان السادات وأمين هويدي وسامي شرف، وغيرهم.